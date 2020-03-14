Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 14 Mart 2020 hava durumu
14 Mart 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 14 Mart 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin güney kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KAR ERİMESİ UYARISI: Halen yer yer yüksek kar örtüsünün bulunduğu Hakkari il geneli ile Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere, Beytüşşebab) hava sıcaklıklarının yükselmesi, beklenen kuvvetli (21-50 kg/metrekare) yağmur ve yüksek rakımlarda karla karışık yağmurla birlikte kar erimeleri de görüleceğinden meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 20°C
Az bulutlu
UŞAK °C, 21°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu doğusunun yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Doğu Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
TOKAT °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Halen yer yer yüksek kar örtüsünün bulunduğu Hakkari il geneli ile Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere, Beytüşşebab) hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle kar erimeleri de görülmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Halen yer yer yüksek kar örtüsünün bulunduğu güney ilçelerinde (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle kar erimeleri görüleceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
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