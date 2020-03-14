Son dakika: Aksaray-Adana Karayolu'nda otobüs kazası!

Son dakika haberine göre; Aksaray-Adana Karayolu'nda yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Son dakika haberine göre Aksaray-Adana Karayolu'nda yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı.



ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre, yaklaşık 40 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...