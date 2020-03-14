Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar! Minibüsten indi atladı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde saat 09.00 sıralarında Ankara istikametinde aracından inen kişi köprüden atladı. Sahil güvenlik ve deniz polisinin atlayan kişiyi denizde arama çalışmaları devam ederken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
İddialara göre köprü ortasında duran minibüsten inen bir kişi köprüden aşağıya atladı.
DENİZDE ARAMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken, deniz polis ve sahil güvenlik ekipleri de denizde arama başlattı. Polis ekipleri köprü üzerinde bırakılan minibüs çevresinde güvenlik önlemi aldı.
"KÖPRÜNÜN ÜZERİNDE ARACI GÖRDÜM..."
Köprü altında balık tutan Ali Akça "Köprünün üzerinde aracı gördüm, bozuldu zannettim. Polis ekipleri geldi, sahil güvenlikte arama yapıyor" diye konuştu.
ARAMA YAPILIYOR
Sahil güvenlik ve deniz polisinin atlayan kişiyi denizde arama çalışmaları devam ederken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
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