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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar! Minibüsten indi atladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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KÖPRÜDE İNTİHAR! ARAÇTAN İNİP ATLADI

'nde saat 09.00 sıralarında istikametinde aracından inen kişi köprüden atladı. ve deniz polisinin atlayan kişiyi denizde arama çalışmaları devam ederken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İddialara göre köprü ortasında duran minibüsten inen bir kişi köprüden aşağıya atladı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar! Minibüsten indi atladı FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR! MİNİBÜSTEN İNDİ ATLADI

DENİZDE ARAMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken, deniz polis ve ekipleri de denizde arama başlattı. Polis ekipleri köprü üzerinde bırakılan minibüs çevresinde güvenlik önlemi aldı.

"KÖPRÜNÜN ÜZERİNDE ARACI GÖRDÜM..."

Köprü altında balık tutan Ali Akça "Köprünün üzerinde aracı gördüm, bozuldu zannettim. Polis ekipleri geldi, sahil güvenlikte arama yapıyor" diye konuştu.

ARAMA YAPILIYOR

Sahil güvenlik ve deniz polisinin atlayan kişiyi denizde arama çalışmaları devam ederken, istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

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