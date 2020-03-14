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Adana’da kargoyla gönderilen 363 sahte plaka ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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İHBARLA ORTAYA ÇIKTI! KARGOYLA GÖNDERMİŞLER

'da polisin yaptığı operasyonda 363 adet ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine 'dan Adana'ya kargo ile getirildiği ihbarı geldi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, ihbarda sahte plaka satışı yaptığı öne sürülen iş yerini takibe aldı. Bir süre sonra da iş yerine baskın yaparak 363 adet sahte plaka ele geçirdi. Polis, operasyonda H.M.S., yeğeni T.S. ve onun arkadaşları H.Ş.ve H.İ.Y.'yi gözaltına aldı. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

YEĞENİ VE ARKADAŞLARININ YAPTIĞINI…

İş yeri sahibi H.M.S.'nin ifadesinde sahte plaka işini yeğeni ve arkadaşlarının yaptığını, kendisinin bu olaya dahili olmadığını söylediği öne sürüldü. Yeğeni T.S. ile arkadaşı H.Ş.'nin ise kendilerinin bu işi yapmadığını H.İ.Y.'nin yaptığını ileri sürdü.

ADLİ KONTROL TEDBİRİYLE SERBEST BIRAKILDI

H.İ.Y.'de önce suçlamayı kabul edip daha sonra sadece kendisinin yapmadığını arkadaşlarıyla birlikte yaptığını söylediğini öne sürdüğü öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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