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2019 Nobel Kimya Ödülü kimlere verilmiştir?

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Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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2019 NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ KİMLERE VERİLMİŞTİR?

2019 Nobel Kimya Ödülü kimlere verilmiştir? Kim Olmak İster 14 Mart 2020 tarihli 874. bölümünde 2019 Nobel Kimya Ödülü kimlere verilmiştir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

2019 Nobel Kimya Ödülü kimlere verilmiştir? Kim Olmak İster 874. bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde *2019 Nobel Kimya Ödülü kimlere verilmi��tir?sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 874. bölümüne damga vuran 2019 Nobel Kimya Ödülü kimlere verilmiştir? sorusunun yanıtı burada! Peki, 2019 Nobel Kimya Ödülü kimlere verilmiştir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A:Yapay et
B:Lityum iyon piller
C:Su geçirmez kumaş
D:DNA tamiri

Doğru cevap) B:Lityum iyon piller

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