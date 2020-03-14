1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır? Kim Milyoner Olmak İster 14 Mart 2020 tarihli 874. bölümünde 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır? Kim Milyoner Olmak İster 874. bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 874. bölümüne damga vuran 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır? sorusunun yanıtı burada! Peki, 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...:

A:840

B:1260

C:2520

D:5040

Doğru cevap) C:2520