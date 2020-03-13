CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi engelli Kadir Can’ı işten attı
Son dakika haberine göre; CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan engelli Kadir Can Avcı, kendisini darp eden iş arkadaşından şikayetçi olunca işten atıldı
Antalya'da önce sürgüne gönderilen sonra da işten çıkartıldığı için zulme kalbi dayanamayıp yaşama veda eden ASMEK Koordinatörü Alev Aslangiray'ın acısı dinmeden CHP'li Büyükşehir Belediye yönetimi bu kez de bir engelli çalışanının işine son verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan engelli Kadir Can Avcı, kendini darp eden iş arkadaşından şikayetçi olunca işten atıldı.
"ARAMIZDA HALLEDELİM. SİZ BÜYÜTMEYİN"
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 5 yıldır çalışan yüzde 50 zihinsel, yüzde 14 fiziksel engelli 26 yaşındaki Kadir Can Avcı, iş arkadaşlarının kendisini videoya çekip darp ettiği gerekçesi ile doktor raporu aldı ve şikayetçi olmuştu. Darp olayının yaşanmasının ardından oğluyla birlikte belediyeye gittiğini söyleyen baba Kadir Avcı, İnsan Kaynakları yetkililerinin "Biz bunu aramızda halledelim siz büyütmeyin" dediğini ileri sürdü.
BU YAPILAN İNSANLIĞA YÖNELİK BİR SUÇTUR
Yaşanan olayla ilgili engelli Kadir Can Avcı'ya ilk kucak açan ise grevde olan Hizmet İş Sendikası açtı. Sendikanın Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, "Tahkir edici bu olayı savcılığa götürünce ne yazık ki Böcek yönetimi darp edilen engelli kardeşimizin yanında olmak ve ona sahip çıkmak yerine onun iş akdini fesih etmiştir. Bu yapılan insanlığa yönelik bir suçtur" dedi.
Geçtiğimiz hafta da mobing ve sürgüne kalbi dayanamayan ASMEK Koordinatörü Alev Aslangiray kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.
Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sarar ailesi korkunç anları anlattı!
- Türkiye sınırına dayandılar! "Koronavirüsten daha tehlikeli"
- Maske fiyatlarında fahiş artış!
- Koronavirüse karşı "Türk Işını"
- Ölüm tacirleri cezasını buldu!
- İşte Mehmet Akif Ersoy’un hayat hikayesi!
- İran'dan gelen Türkler karantinaya alındı
- Koronavirüse karşı etkili besinler neler?
- İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla taradılar
- O illerde yaşayanlar dikkat! Toz taşınımı uyarısı...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?