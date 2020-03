CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi engelli Kadir Can’ı işten attı

Son dakika haberine göre; CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan engelli Kadir Can Avcı, kendisini darp eden iş arkadaşından şikayetçi olunca işten atıldı

Antalya'da önce sürgüne gönderilen sonra da işten çıkartıldığı için zulme kalbi dayanamayıp yaşama veda eden ASMEK Koordinatörü Alev Aslangiray'ın acısı dinmeden CHP'li Büyükşehir Belediye yönetimi bu kez de bir engelli çalışanının işine son verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan engelli Kadir Can Avcı, kendini darp eden iş arkadaşından şikayetçi olunca işten atıldı.







"ARAMIZDA HALLEDELİM. SİZ BÜYÜTMEYİN"

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 5 yıldır çalışan yüzde 50 zihinsel, yüzde 14 fiziksel engelli 26 yaşındaki Kadir Can Avcı, iş arkadaşlarının kendisini videoya çekip darp ettiği gerekçesi ile doktor raporu aldı ve şikayetçi olmuştu. Darp olayının yaşanmasının ardından oğluyla birlikte belediyeye gittiğini söyleyen baba Kadir Avcı, İnsan Kaynakları yetkililerinin "Biz bunu aramızda halledelim siz büyütmeyin" dediğini ileri sürdü.



BU YAPILAN İNSANLIĞA YÖNELİK BİR SUÇTUR

Yaşanan olayla ilgili engelli Kadir Can Avcı'ya ilk kucak açan ise grevde olan Hizmet İş Sendikası açtı. Sendikanın Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, "Tahkir edici bu olayı savcılığa götürünce ne yazık ki Böcek yönetimi darp edilen engelli kardeşimizin yanında olmak ve ona sahip çıkmak yerine onun iş akdini fesih etmiştir. Bu yapılan insanlığa yönelik bir suçtur" dedi.

Geçtiğimiz hafta da mobing ve sürgüne kalbi dayanamayan ASMEK Koordinatörü Alev Aslangiray kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Sabah