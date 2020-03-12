Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illere sağanak uyarısı | 12 Mart 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karaman, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

EDİRNE °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 18°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

KOCAELİ °C, 20°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde puslu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

UŞAK °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

AKDENİZ

Parçalı, zamanla doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinde Mersin çevreleri ile zamanla Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinde Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla güney ve doğusunun çok bulutlu, gece saatlerinde Karaman çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğu kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

TOKAT °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Diyarbakır ile Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu