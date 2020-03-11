İstanbul Avcılar'daki çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
İstanbul Avcılar'daki bir çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebek mahalle sakinlerini şoke etti. Atık toplayıcıları tarafından bulunan bebek hastaneye kaldırıldı.
Avcılar'da çöp konteynerine bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu. Atık toplayıcıları tarafından bulunan bebek hastaneye kaldırıldı.
Avcılar, Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta bulunan çöp konteynerine saat 17.00 sıralarında gelen atık toplayıcısı kutunun içerisinde bebek olduğunu fark etti. Bebeğin yaşadığı belirlenince hemen polise haber verildi.
Sevk edilen ekipler henüz birkaç saat önce dünyaya geldiği belirlenen kız bebeği kutudan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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