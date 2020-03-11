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Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis araçları çarpıştı: 18 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2020
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SERVİS ARAÇLARI ÇARPIŞTI: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

'da fabrika işçilerini taşıyan 2 işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

'da işçileri taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Altınsulu'nun kullandığı 63 S 6354 plakalı minibüse, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun kent merkezi çıkışında, aynı yöne giden Bayram Boztaş idaresindeki 51 KM 122 plakalı midibüs arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Altunsulu'nun kontrolünden çıkan minibüs, Akçakale çevre yolu viyadüğünün ayağına çarptı.

Kazada yaralanan işçileri taşıyan iki servis aracının şoförü ile 16 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


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