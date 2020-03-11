11 Mart 2020, Çarşamba
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Aydın’da 20 yaşında genç yatağında ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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ODAYA GİREN ANNE ŞOK OLDU

’ın Nazilli ilçesine bağlı Turan Mahallesi’nde sabah saatlerinde 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre 366 sokaktaki apartmanın zemin katında oturan 20 yaşındaki 'ı annesi kahvaltı için çağırmaya gitti.

EKİPLERİ ARADI

Oğlunu yatakta uyandıramayan anne hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATA VEDA ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Harun Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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