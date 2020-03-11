Aydın’da 20 yaşında genç yatağında ölü bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Turan Mahallesi’nde sabah saatlerinde 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre 366 sokaktaki apartmanın zemin katında oturan 20 yaşındaki Harun Çalışkan'ı annesi kahvaltı için çağırmaya gitti.

EKİPLERİ ARADI

Oğlunu yatakta uyandıramayan anne hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATA VEDA ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Harun Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.