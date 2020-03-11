Öğrencinin yüzüne tekme atan okul müdürden komik savunma: Ayağımı yere vurdum

Isparta'da 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisinin yüzüne tekme atan Şehit Göksel Koç Ortaokulu müdürü hakkında, 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Okul müdürü, savunmasında "Çocukları engellemek maksadıyla ayağımı koruma içgüdüsüyle yere vurdum" dedi.

Isparta Şehit Göksel Koç Ortaokulu müdürüne, 7. sınıfta öğrenim gören 13 yaşındaki A.Ö.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle dava açıldı. Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddia edilen müdür, 'basit yaralama' suçu ile yargılanacak. Tutuksuz yargılanması devam eden müdür, iddiayı tamamen reddederek, "Olay günü okulda yangın tatbikatı vardı, okuldaki çocuklar kargaşa ile arkadan öne doğru itişiyorlardı. Çocukları engellemek maksadıyla ayağımı koruma içgüdüsüyle yere vurdum." dedi.

YÜZÜNE TEKME ATTI

12 Kasım 2019'da gerçekleşen olay, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği yangın tatbikatı öncesi öğrencilerin bahçede toplaması ile meydana geldi. Öğrenci ve ailesinin iddiasına göre okul müdürü A.Y., bahçede yerde oturan 7. sınıf öğrencisi A.Ö.'nün yanına gelerek yüzüne doğru tekme attı. Öğle arasında öğrenci eve giderek durumu babasına anlattı. Baba İsmail Ö., okulun güvenlik kamerasının kayıtları izledikten sonra müdür hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açtı.

"KORUMA İÇGÜDÜSÜYLE MEYDANA GELDİ"

Isparta 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine bugün başlandı. Duruşmada tutuksuz sanık okul müdürü A.Y. ile öğrenci A.Ö. ve babası İsmail Ö. hazır bulundu. Taraf avukatlarının da katıldığı duruşmada savunma yapan müdür A.Y., "Olay günü okulda yangın tatbikatı vardı, okuldaki çocuklar kargaşa ile arkadan öne doğru itişiyorlardı. Ben de patlayıcı maddeler olduğu için çocukları engellemek maksadıyla ayağımı koruma içgüdüsüyle yere vurdum. Başka bir amacım yoktu. Tamamıyla çocukları koruma içgüdüsüyle meydana gelmiştir. Herhangi bir kaza çıkmasını engellemek amacıyla koruma içgüdüsüyle bu eylemi gerçekleştirdim. Bir yaralama amacım yoktur. Yaralama kastı ile vurmadım." dedi.

"OĞLUM PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİ"

Çocuğun babası İsmail Ö. ise şikayetçi olarak verdiği ifadesinde, "Olay günü öğle yemeği için eve gitmiştim. Oğlum ağlıyordu. Kafasını kaldırdığında kaşının şiştiğini, sağ gözünün yaralanmış olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda okul müdürünün kendisini, tekme atarak yaraladığını söyledi. 'Sen bir şey mi yaptın?' diye sordum. 'Ben bir şey yapmadım' dedi. Çocukla birlikte okula gittim. Okul idaresiyle görüşmek istedim ancak kimseyi bulamadım. Rehberlik öğretmeniyle olayı konuştum. Kendisinin bilgisi olmadığını söyledi. Daha sonra Ö. hocayı aradım. Ö. hoca, müdür beyin A.Ö.'ye vurduğunu ancak olayı net olarak görmediğini söyledi. Güvenlik kameralarını açtırmak istedim. Sanık bizi gördü. Ellerini açıp, 'Vallahi ben vurmadım. Vurduysam elini ayağını öpeyim' şeklinde sözler söyledi. Kamera görüntülerini izledik. Sanığın oğlumun yüzüne tekme attığı görülüyordu. Biz sorduğumuzda da okulda taşkınlıklar olduğunu söyledi. Olaydan sonra oğlum sürekli ağlıyordu. Okula gitmek istemiyordu, hatta geceleri uykudan kalkıyordu. Bu yüzden psikolojik olarak etkilendi" diye konuştu.

"MÜDÜR BİLEREK YÜZÜME TEKME ATTI"

Şiddete maruz kaldığını iddia eden A.Ö. de olay günü okulda yangın tatbikatı olduğunu, ilk iki sıranın yere oturduğunu anlatarak, "Müdür gelip yüzüme tekme attı. Ben bir şey yapmadım. 'Ben seni gördüm' dedi. Başka bir arkadaşımın kolundan çekti. Öğleye kadar arkadaşlarım benimle alay etti. Ben hiç bir şey yapmamıştım. Sanık bilerek yüzüme tekme attı. Şikayetçiyim" dedi.

DURUŞMA, RAPOR ALINMASI SEBEBİYLE ERTELENDİ

Mahkeme, çocuğun yüz bölgesindeki yaralamanın sabit ize neden olup olmadığı ile beden veya ruh bakımından kendini savunabilecek durumda olup olmadığının tespiti için rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

"VİCDANLARI RAHATLATACAK BİR KARAR BEKLİYORUZ"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan baba İsmail Ö., "Kamera görüntüleri ayan beyan ortada olduğu halde müdür halen vurmadığını, koruma amaçlı yaptığını iddia etmekte. Biz artık geleceğimiz olan öğrencilerimizi, bu şekilde uçar tekme atarak mı koruyoruz? Böyle bir nesil mi yetiştiriyoruz? Bunların olması gerçekten vicdanları yaralıyor. Ben çocuğumun 4 aydır neler çektiğini biliyorum. Okulda dalga geçilmeleri, ağlayarak eve gelmeleri, okula gitmek istemeyişi olsun, ne yaşadığımızı ailecek ben biliyorum. Sağlıklı bireyler yetiştirmek istiyorsan bu tür olayların olmaması lazım. İkinci duruşmada inşallah tüm Türk halkının, Türk toplumunun vicdanları rahatlatacak bir karar çıkmasını beklemekteyiz" dedi.