Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bin 420 lira ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 100 gram metamfetamin, 53 adet ecstasy tablet, bir miktar sentetik kannabinoid, esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 420 lira ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 5'i hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Y.T., B.Ç., A.Ç. ve B.Ö. isimli şahıslar ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Ö.K.D. ve G.G. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, B.D., R.Y. ve A.S. isimli şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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