Taş Köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta yarışması 477. bölümüyle ekranlara geldi. Kanal D'de yayınlanan yarışma programında bugün Taş Köfte tarifi dikkat çekti. Çeşit çeşit malzemelerle yapılan Taş Köfte'nin içinde yer alan "Lepe" malzemesi ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?

Taş Köfte nasıl yapılır? Fatih Ürek'in sunumuyla Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının 477. bölümünde yarışmacılar Taş Köfte hazırladılar. Sofralara renk katan görüntüsüyle dikkat çeken Taş Köfte'nin yapılışı ile ilgili merak edilenlere yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir? İşte ayrıntılar...

TAŞ KÖFTE MALZEMELERİ

* 500 gr yağsız ve sinirsiz dana eti

* Yarım soğan

* 3 çorba kaşığı bulgur

* Yarım çay bardağı lepe ( kırılmış yarım nohut)

* 1 yumurta akı

* 1 çay kaşığı zerdeçal

* 1 çorba kaşığı merze (et otu)

* 1 çorba kaşığı reyhan

* 1 tatlı kaşığı tuz

* 1 çay kaşığı karabiber

* 20 tane tamas (siyah erik kurusu)

* 2 çorba kaşığı sade yağ (sarı yağ)

* 1,5 çorba kaşığı domates salçası

* 1,5 çorba kaşığı biber salçası

* 2 adet patates

* 2 adet domates

* 1 adet sivri biber

TAŞ KÖFTE NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ...

3 çorba kaşığı bulgura üzerini örtecek kadar kaynar su koyun.

Üzerini bir tabakla örtüp bekletin.

Kuru ve ekşi eriği sıcak suyla ıslatıp şişirin.

500 gr yağsız ve sinirsiz dana etini havan eli ile dövmeye başlayın.

Et iyice macun haline gelene kadar dövün.

Döverken 1 dolu tatlı kaşığı tuzu yavaş yavaş ekleyip dövmek ezmeyi kolaylaştıracaktır.

Et macun gibi olduktan sonra içine rendelediğiniz yarım soğanı koyup dövmeye devam edin.

Ardından haşlanmış ve süzülmüş lepeyi ekleyip dövmeye devam edin.

Lepeyi de iyice dövdükten sonra içine şişmiş bulguru ekleyin ve artık yoğurmaya başlayın.

1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı karabiberi, 1 çorba kaşığı merze ekleyip yoğurun.

1 yumurtanın akını, yarım çorba kaşığı biber salçasını ve yarım çorba kaşığı domates salçasını ilave edip tüm malzemeler özleşene dek ezerek yoğurmaya devam edin.

Ardından etten mandalina boyutunda bezeler alıp ortasına 1 adet tamas koyun ve yuvarlayın.

Geniş ve sığ bir tencereye 2 çorba kaşığı sade yağı ekleyin.

Yağ ısınınca içine yarım halka şeklinde doğradığınız 1 adet sivri biberi koyun ve kavurmaya başlayın.

1 domatesi kabuğunu soyup küp küp doğrayın ve tencereye ilave edin.

Birer çorba kaşığı biber ve domates salçalarını ilave edip salça ve domatesler ölünceye kadar kavurmaya devam edin.

Üzerine 1,2 litre kadar sıcak su koyup 1 çorba kaşığı reyhanı tencereye ufalayın.

Su kaynayınca içine hazırladığınız köfteleri yerleştirin.

Kalan tamasları da koyup 10 dakika kadar pişirin.

2 adet patatesi soyup elma dilim şeklinde iri iri dilimleyin ve onları da yemeğe ekleyin.

Yaklaşık 20 dakika da bu şekilde patatesler pişinceye kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.

LEPE NEDİR?

Lepe, bulgur ya da pirinçten hazırlanır. Çorba şeklinde hazırlanan lepe, bol soğanlı ve kırmızı biberli yemek türüdür.