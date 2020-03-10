10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilere tekerlekli sandalye dağıttı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2020
ABONE OL
MEHMETÇİK YİNE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (), 'nı düzenlediği bölgede, ihtiyaç sahibi engellilere dağıttı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, bölgesini teröristlerden temizleyen , bölge halkına yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Mehmetçik, bölgedeki ihtiyaç sahibi engellilere dağıttı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN