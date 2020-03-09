BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı günü sürprizlerini merak eden bİM müşterileri için güncel listeyi haberimizde derledik. Bakliyat ve şarküteri ürünlerinin yer aldığı katalogda, turşu çeşitleri ile bakliyat ürünlerine ağırlık verildi. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler yer alıyor? BİM'in salı günü indirimleri neler? İşte 10 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

10 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM'in salı günü indirimleri arasında bakliyat ile şarküteri ürünleri yer alıyor. 8 bini aşkın marketi ile müşterilerine her hafta indirimli ürünler imkanı sunan BİM marketlerin salı kataloğunu sayfamızda derledik. Güncel indirim listesini buradan inceleyebilirsiniz. BİM marketlerde bu hafta neler olacak? BİM salı günü kampanyaları neler? İşte 10 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 10 MART AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Yeni haftanın ilk aktüel kataloğunda ön plana çıkarılan ürün 38,90 TL'den satışa sunulan 5 kilogramlık pirinç oldu.

Esmer köftelik bulgur, börülce, siyez, 5 litre ayçiçek yağı...

Çarliston mantı, kuskus makarna ve lahana turşusu...

Ton balığı, kavrulmuş tuzlu fındık içi, karışık turşu, salatalık turşusu...

Elma sumak ve vişne ekşili sos, barbekü sos, domates salçası...

16 dilimli çedar, dana kavurma, Meksika fasulyesi, hardal...

Ketçap, mayonez, dana sucuk ve 2'li pizza tabanı.

Katalog ve ürün fiyat bilgisi için aşağıdaki görsele tıklayın...