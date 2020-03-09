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60 yıllık hayal gerçek oldu, Salmankaş Tüneli tamamlandı
60 yıldır hayali kurulan ve 3 saatlik yol mesafesini yarıya indiren Karadeniz’i Bayburt üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Salmankaş Geçidi'ne yapılan 4 bin 30'ar metrelik çift tüp tünel ile viyadük ve bağlantı yolları projesi tamamlandı. Tünele, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olan Bayburtlu polis memuru Hamit Şahin'in adı verildi.
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