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09.03.2020

60 yıllık hayal gerçek oldu, Salmankaş Tüneli tamamlandı

60 yıldır hayali kurulan ve 3 saatlik yol mesafesini yarıya indiren Karadeniz’i Bayburt üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Salmankaş Geçidi'ne yapılan 4 bin 30'ar metrelik çift tüp tünel ile viyadük ve bağlantı yolları projesi tamamlandı. Tünele, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olan Bayburtlu polis memuru Hamit Şahin'in adı verildi.

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