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Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi maymununu vermemek için böyle direndi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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SOSYAL MEDYA FENOMENİ MAYMUNUNU VERMEMEK İÇİN BÖYLE DİRENDİ

Sosyal medya fenomeni 'nin statüsünde yer alan "Koko" isimli maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu. İzgi'nin maymunu görevlilere vermemek için direndiği anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medya fenomeni 'nin yaklaşık 7 aydır beslediği "Koko" isimli maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu.

Görevliler, statüsünde yer alan maymunu doğal ortamından koparıldığı gerekçesiyle almak için İzgi'nin ikametine gitti. Görevliler İzgi'den maymunu kendilerine vermesini istedi. Maymununu vermek istemeyen İzgi görevlilere direndi.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi maymununu vermemek için böyle direndi SOSYAL MEDYA FENOMENİ MERİÇ İZGİ MAYMUNUNU VERMEMEK İÇİN BÖYLE DİRENDİ

Maymunu almak isteyen görevliler ve İzgi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonrasında görevliler maymuna el koydu.

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