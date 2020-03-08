İstanbul'un raylı sistemlerinde "8 Mart" düzenlemesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak etkinlikler nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının saat 11.00 itibariyle yolcu alımına kapatıldığını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak etkinlikler nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının saat 11.00 itibarıyla yolcu alımına kapatıldığını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin kararıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak etkinlikler sebebiyle raylı sistemlerde düzenlemeye gidildiği aktarıldı.
Yürüyüş nedeniyle İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının saat 11.00 itibarıyla yolcu alımına kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Metro İstanbul AŞ bünyesindeki metrolarda bugün yapılan düzenlemeler şöyle sıralandı:
"Saat 19.00'da Fransız Kültür Merkezi önünde toplanacak grubun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yürüyüş yapacak olması sebebiyle, İl Emniyet Müdürlüğünden gelen dış yazıya istinaden saat 11.00 itibarıyla Taksim istasyonu ikinci bir talimata kadar yolcu giriş ve çıkışına kapalı olacak. Trenler istasyonu pas geçecek.
Taksim- Kabataş Füniküler işletmesi ikinci bir talimata kadar yolcu giriş ve çıkışına kapalı olacak. Şişhane istasyonu kuzey tarafı (İstiklal ve 6. Daire giriş ve çıkışı) ikinci bir talimata kadar yolcu giriş ve çıkışına kapalı olacak. Şişhane istasyonu güney tarafı (Şişhane, Kasımpaşa, Refik Saydam giriş/çıkış) yolcu giriş ve çıkışına açık olacak." AA
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