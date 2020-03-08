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17 yaşındaki kayıp lise öğrencisi İclal Gül Uysal günler sonra bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2020
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17 YAŞINDAKİ KAYIP LİSELİ KIZ BULUNDU

Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki , 5 günlük aradan sonra bulundu.

Zafer Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan , Salı günü evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Baba Dündar Uysal, emniyete kayıp başvurusunda bulunduklarını belirterek, kızının bir an önce bulunmasını istemişti.

Baba Dündar Uysal, kızını her yerde aramaya başladı. Emniyet ekipleri ise yaptığı çalışmalar sonucunda İclal Gül Uysal'ı buldu. Emniyette ifadesi alınan Uysal, daha sonra ailesine teslim edildi.

Isparta Emniyetinin kızı İclal Gül Uysal'ı bulduğunu söyleyen baba Uysal, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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