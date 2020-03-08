Artvin'de yürekleri ısıtan olay! Melice Özşeker yıllardır hasta ailesine bebek gibi bakıyor
Artvin'de doğuştan engelli iki oğlu ve kanser hastası eşine tak başına bakan anne Melice Özşeker’e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yardım eli uzandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aile için Sağlık Bakanlığı da devreye girdi.
Artvin'de yaşayan Melice ve Taner Özşeker çiftinin 3 çocuğundan ikisi doğuştan engelli. Yürüyemeyen ve sadece sürünerek evin içinde hayatlarını sürdüren 28 yaşındaki Volkan ve kardeşi 20 yaşındaki Muhammet'e anne Melice Özşeker bebek gibi bakıyor. Yıllarca eşinin desteğiyle engelli çocuklarına bakan anne, eşinin de kanser hastası olduğunu öğrenmesinin ardından dünyası yıkıldı. Hastalığı nedeniyle 3 aydır ayağa kalkamayan baba Taner Özşeker'e (54) ve iki engelli oğluna tek başına bakan anne Melice Özşeker (48), maddi anlamda çok zorluk çektiklerini ifade ederek, yardım talebinde bulunmuştu. Anne Melice Özşeker'in yardım çağrısına vatandaşlar duyarsız kalmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşların yardımları peş peşe gelirken, Sağlık Bakanlığı da kanser hastası baba için devreye girdi. Çok sayıda vatandaş haberin yayınlanmasını ardından aileye ulaşarak yardımlarını iletti. Sağlık Bakanlığı ise kanser hastası baba Taner Özçeker'in tedavi için çalışmalara başlattı.
"EŞİNİZİN KIYMETİNİ BİLİN"
Kanser hastası baba Taner Özşeker, "Eşimle 30 yıllık evliyiz. Aşağı yukarı 28 sene bizim hep hayatımız hastanelerde geçti. 2 engeli çocuklarımıza ve bir de bana eşim bakıyor. Allah razı olsun, iyi ki böyle eşim var. Emekçi kadın dediğin sadece dışarıda çalışan olmaz benim eşim gibi eve bizim kahrımızı çeken anneler de emekçidir. Eşimi çok seviyorum her şeyden çok seviyorum. Bugüne kadar hiç boş bırakmazdım sevgililer gününde, kadınlar gününde yani her şeyde bir hediye alırdım ama son birkaç yıldır alamıyorum. Buradan bütün evli çiftlere sesleniyorum. Eşlerinizin birbirinizin kıymetini bilin tartışmayın, huzurlu olun. Her zaman bugünün değerini bilin" dedi.
"EŞİMLE MUTLU OLDUĞUMUZ GÜNLERE YENİDEN DÖNECEĞİZ"
Kanser hastası eşi ve engelli iki oğluna bakan anne Melice Özşeker ise, "Birçok yerden arıyorlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günümü kutluyorlar. Tebrik ediyorlar böyle bir anne olduğum ve çocuklarıma bu şekilde baktığım için. Can yoldaşım her şeyim, çok seviyorum eşimi aynı o şekilde çıkıp gezeceğimiz günler var mutlu olacağımız günler var. Evet maddi sıkıntım var hem de çok büyük bir şekilde maddi sıkıntım var. El atıp yardım edenler de arayıp soranlar da var. Bunlara da ayrı ayrı çok çok teşekkürlerimi iletiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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