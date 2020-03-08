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Hava durumu | Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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METEOROLOJİDEN SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yayınlanan tahminlerde bugün yurdun geneli için hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece arasında artacağı bildirilirken, yurdun batı bölümlerinin pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisi altına gireceği bildirildi. Peki , Ankara ve 'de bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı ile 'nun güneydoğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

°C, 21°C
Parçalı bulutlu

°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

°C, 20°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli

°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

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