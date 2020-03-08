Hava durumu | Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı!

Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yayınlanan tahminlerde bugün yurdun geneli için hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece arasında artacağı bildirilirken, yurdun batı bölümlerinin pazartesi akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisi altına gireceği bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli

TRABZON °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık