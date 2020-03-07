Son dakika: Vicdansız Yunan! Nazi kampını aratmayan görüntü

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin sığınmacılara sınırlarını açmasının üzerinden 1 hafta geçerken, Avrupa kapısında göçmenlere yapılan zulüm Nazi kamplarını hatırlattı. Çocuk, kadın, yaşlı demeden sığınmacıları soyan, döven, hatta kamçılayan Yunan polisi, sınır tanımadı.

Türkiye'nin sığınmacılara sınırlarını açmasının üzerinden 1 hafta geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu bildirdi. Türk güvenlik güçleri, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları kendi istekleriyle Yunanistan sınırına giden göçmenlere kol kanat germeye devam ediyor. Avrupa tarafında ise göçmenlere insanlık dışı, kural tanımayan, Batı'nın sözde insan hakları normlarıyla uymayan kötü muamele artarak sürüyor.

KÜSTAH ÇAĞRI

Yunanistan eski Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, bir TV kanalının programında konuşurken "Sınırları koruma bahanesiyle üstlerine vazife edinen bazı silahlı grupların toplanması gerekir" dedi.

SİLAHLARIYLA TERÖR ESTİRİYORLAR

Yunan basınının bir bölümü gerek sınır bölgesine gerek Yunan adalarına Avrupa genelinde birçok silahlı milliyetçi grupların geldiği ve sınırı geçmeye çalışanlara silahlarıyla terör estirdikleri haberlerine yer veriyor.

PARALARINI GASP ETTİLER

Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanyes Sınır Kapısı da çok hareketli. Yunan sınır muhafızları, göçmenlere mavi renkte tazyikli su sıkıyor. Renkli su kullanılmasına gerekçe olarak, sınırı geçmeyi başaranların "anında tespit edilmesi" ve tutuklanması olduğu gösteriliyor. Yine Yunanistan'a geçen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu bir grup göçmen, Yunan güvenlik güçlerince darp edilerek, para ve üzerindeki giysiler alınarak, yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderildi. Bazı mültecilerin sırtındaki kamçı izleri ise vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi.

SAHİL GÜVENLİK MÜLTECİLERE ATEŞ AÇTI

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Midilli Adası'na gelen sığınmacıları taşıyan botu engellemeye çalıştı. Önceki akşam saatlerinde, Midilli Adası'nın Skala Sikaminea sahiline ulaşan şişme botta bulunan sığınmacılar, Sahil Güvenlik ekiplerinin botlarına ateş ettiğini ve dalga oluşturarak botu durdurmaya çalıştığını söyledi.

DENİZE BIRAKIN EMRİ

Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in "Poseidon Harekatı" Komandosu, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne, "bu kişileri yeniden denize bırakmasını" emretti.

Buna karşın Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, göçmenlerin Ege Denizi'nden geçişlerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tehlikeli olduğu için izin verilmediğini açıkladı.

Öte yandan Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 41 göçmen, kıyıya getirilerek, Edirne sınırına yönlendirildi.



128 GÖÇMEN KURTARILDI

Aydın'ın Didim ilçesinden lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin botu battı. 53 göçmen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. İzmir'in Çeşme ilçesinde botla denize açıldıktan sonra yardım isteyen 75 sığınmacı da Türk ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sabah