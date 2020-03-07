Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Toz taşınımı uyarısı geldi | 7 Mart 2020 hava durumu

7 Mart 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sivas, Karaman, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 7 Mart 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sivas, Karaman, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın batısında zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin güney kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), yarın öğle saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olması beklendiğinden başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 9°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz' in yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerininde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyılarında toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 0°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ve Karaman çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KONYA 2°C, 18°C

Parçalı bulutlu

SİVAS 0°C, 14°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 18 °C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu aksam saatlerinde güney ve batı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde daha yoğun olmak üzere bölge genelinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu