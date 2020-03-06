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İstanbul'un 39 ilçesinde asayiş uygulaması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2020
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İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE ASAYİŞ UYGULAMASI

sayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonlü olarak İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur 2020-5" uygulaması başlatıldı. Akşam saatlerinde başlayan uygulama saat 23:00'a kadar devam edecek.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-5" uygulaması, saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.

Asayiş uygulaması saat 23.00'e kadar devam edecek.

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