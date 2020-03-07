Eşini baltayla öldürüp intihar etti! Evdeki kızları sinir krizi geçirdi
Denizli'de Şuayip Akın isimli şahıs, eşi Sultan Akın'ı uyurken başına baltayla vurup öldürdü. Şahıs sonrasında kendini asıp intihar etti. Evdeki kızları ise gördükleri karşısında sinir krizi geçirdi.
Olay, Sevindik Mahallesi 2304 Sokak'ta meydana geldi. Şuayip ve Sultan Akın çiftinin kızları S.A. (16), sabah kalktıktan sonra anne ve babasını göremeyince, odalarının kapısını çaldı. Ancak kapısı kilitli olan odadan cevap alamadı. Evin dışına çıkıp, odanın penceresinden içeri bakan S.A., gördükleri karşısında dehşete düştü.
HEMEN YARDIM İSTEDİ
Annesini kanlar içinde yatakta, babasını ise iple tavana asılı gören S.A., komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak içeriye giren acil sağlık ekibi, Sultan Akın ile eşi Şuayip Akın'ın öldüğünü tespit etti.
ÇİFTİN KIZI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ
Olay sonrası çiftin kızları Ö.A., 'Bırakın, annemi görmek istiyorum, annemi götürüyorlar bırakın' diye feryat ederek sinir krizleri geçirdi. Acılı Ö.A.'yı ailenin yakınları ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akın çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay öncesi çiftin tartıştığı belirtilirken, Şuayip Akın'ın, eşini uyurken baltayla başına vurarak öldürdüğü, ardından kendini odanın tavanına asarak intihar ettiği üzerinde duruluyor.
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