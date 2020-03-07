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İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2020
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İSTANBULLULAR DİKKAT! YARIN BU YOLLAR KAPALI OLACAK

Son dakika haberine göre İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart etkinlikleri kapsamında ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu. İşte o yollar...

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart etkinlikleri kapsamında ilçesinde yarın saat 15.00'den tedbirlerin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu.

BU YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Trafiğe kapatılacak yollar şöyle: "Taksim Meydanı (Büfeler Önü)- İstiklal Caddesine bağlanan yol (Cami önü), Refik Saydam Caddesinden Asmalı Mescit Caddesine giriş-çıkış, Ensiz Sokak-İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi istikameti".

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Alternatif güzergahlar ise Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Caddesi, olarak belirlendi.

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