Afili Aşk yeni günü ne zaman? Afili Aşk 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Kanal D
Afili Aşk yeni bölüm ne zaman? Kanal D'de ekranlara gelen Afili Aşk dizisinin günü değişti. Normalde cumartesi günleri yayınlanan Afili Aşk, yeni dizi Hizmetçiler'in başlamasıyla başka güne konuldu. Dizinin takipçileri yeni günü araştırmaya başladılar. Peki, Afili Aşk yeni günü ne zaman? Afili A��k 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Afili Aşk yeni günü ne zaman? Afili Aşk dizisisi yayın günü değişti. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk, yeni dizi Hizmetçiler'in başlamsıyla başka güne ertelendi. Dizi artık cumartesi günleri yayınlanmayacak. 37'inci bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yeni bölümüne dair detaylar belli olmaya başladı. Dizinin yeni bölümünde Ayşe'nin hamilelik haberi herkeste büyük bir şok etkisi yaratıyor! Peki, Afili Aşk yeni günü ne zaman? Afili Aşk 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar...
AFİLİ AŞK YENİ GÜNÜ NE ZAMAN?
Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk artık perşembe günleri ekranlara gelecek. Afili Aşk 37. bölümüyle 12 Mart Perşembe günü izleyicinin karşısına çıkacak.
AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dizide bu hafta, herkes Kerem'in ağzından çıkacak ismi beklerken, Kerem'in kararı Ayşe'yi alt üst eder. Kerem'in aklından geçenleri kimse bilmese de, Ayşe'nin Kerem'i kaybetmeye niyeti yoktur. Ayşe Kerem'i geri kazanmak için akılları durduracak bir planı uygulamaya başlar. Ancak önüne Ceyda engeli çıkacaktır. Ayşe'nin hazırladığı aşk dolu büyük ikna planı işe yarayacak mı?
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- Afili Aşk yeni günü ne zaman? Afili Aşk 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Kanal D
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