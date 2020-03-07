Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
Kadınlar Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada kutlanan ve çeşitli etkinliklere sahne olan özel bir gündür. Bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Kadınlar Günü'ne özel en güzel mesajları sayfamızda toparladık. Sizde sevdiklerinizi mutlu etmek istiyorsanız sayfamıza göz atabilirsiniz. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili en güzel mesajlar ve sözler...
Kadınlar Günü mesajları... Ülkemizde 1921 yılından bu yana kutlanan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" sadece kadınları ilgilendiren, kadınların katılımını gerektiren bir gün değil bir insan hakları meselesidir. Annelerinize, eşlerinize, evlatlarınıza ve kardeşlerinize gönderebileceğiniz en güzel Kadınlar Günü mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...
EN GÜZEL 8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI
* Bir günümde değil her günümdesin. Her gün, her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benım icin çok özelsin. Kadınlar Günün kutlu olsun...
* Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi, tarif et desen bana herhalde sadece "anne" derdim... Kadınlar günün kutlu olsun.
* Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum, doğru yolu buldum. Seni seviyorum. Kadınlar günün kutlu olsun...
* Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.
* Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden kutlarım.
* Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun..
* Senin sevgin dünyɑmı ısıtɑn tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Vɑrlığınlɑ mutluyum. Kɑdınlɑr günün kutlu olsun sevgili ɑnneciğim...
* Eğer bana gözlerinle değıl de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın.. Kadınlar Günün kutlu olsun..
* Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın. Seni çok seviyorum. Kadınlar Günün kutlu olsun..
* Kadınların başımızın tacıdır. Anamız eşimiz bacımız bir elmanın diğer yarısıdır. Üzmeyelim onları bir gün değil her gün bizim canlarımız
* Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.
* "Dünyada her şey kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk
* Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun.
* Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.
* Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum, çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.
* Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına.. Kadınlar Günün Kutlu olsun...
* "Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."
* Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor yada sevgim coşuyor. Kadınlar günün kutlu olsun.
* Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
* Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle... Kadınlar Gününüz kutlu olsun."
* Her kadın bir annedir.. ve her erkeğin annesine gösterdiği saygıyı diğer kadınlara da göstereceği bir dünyada yaşama dileğiyle.. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.
* Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!
* Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.
* Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır icin çok teşekkürler kadınlar gunun kutlu olsun..
* Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum annem.. Kadınlar günün kutlu olsun...
* Sen o kadar bir şey söylemeden gidersin ki; üstüne milyonlarca bir şey söylenir. Kadınlar günün kutlu olsun.
* Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler kadınlar günün kutlu olsun..
* Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın, Annemsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun... Seni çok seviyorum.
* Analarımız, bacılarımız hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.
* Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..
* Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim. Kadınlar günün kutlu olsun...
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