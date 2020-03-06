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Adana’daki yangında 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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ALEVLER MİNİK KIZI YUTTU!

'nın Ceyhan ilçesinde tek katlı evde çıktı. Baba , oğlunu kucağına alıp hemen dışarı çıkardı. Küçük kızı için geri dönen baba alevlerden içeri giremedi. 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şahin Özbilen Mahallesi'nde, tek katlı bir evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, kapıyı çalıp evde bulunan 'ü uyandırarak durumu bildirdi.

KIZINA ULAŞAMADI

Örs, 8 yaşındaki oğlu Kadir'i kucağına alarak dışarı çıktı. 4 yaşındaki kızı Sümbül'ü almak için tekrar eve girmek isteyen Örs, alevler nedeniyle kızına ulaşamadı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından ekipler Sümbül'ün cansız bedenine ulaştı.

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