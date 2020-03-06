Adana’daki yangında 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı. Baba Gani Örs, oğlunu kucağına alıp hemen dışarı çıkardı. Küçük kızı için geri dönen baba alevlerden içeri giremedi. 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şahin Özbilen Mahallesi'nde, tek katlı bir evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, kapıyı çalıp evde bulunan Gani Örs'ü uyandırarak durumu bildirdi.
KIZINA ULAŞAMADI
Örs, 8 yaşındaki oğlu Kadir'i kucağına alarak dışarı çıktı. 4 yaşındaki kızı Sümbül'ü almak için tekrar eve girmek isteyen Örs, alevler nedeniyle kızına ulaşamadı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından ekipler Sümbül'ün cansız bedenine ulaştı.
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