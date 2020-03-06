Sahte e-devlet sitesiyle kart aidatı iade dolandırıcılığına dikkat! 6,69 liraya bile göz diktiler
Sosyal medyada bankalar adına sahte hesap açarak vatandaşları tuzaklarına çekmeye çalışan dolandırıcıların yeni yöntemi "Pes artık" dedirtti. Vatandaşların bir anlık dalgınlığından faydalanmak isteyen dolandırıcılar, şimdi de gözlerini ‘e-devlet’ uygulamasına dikti. Sahte site üzerinden vatandaşın parasını almaya çalışıyorlar.
Daha önce bankalar ve devletin resmî kurumlarının sitelerini taklit ederek vatandaşları dolandıran sahtekarlar, bu kez e-devlet adı altında hesap açarak vatandaşları dolandırmaya devam ediyor.
BİR ANLIK DALGINLIKLARINDAN FAYDALANIYOR
E-devlet logolu site üzerinden vatandaşlara, "Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linge tıklayın" şeklinde paylaşımlar yapan dolandırıcılar, vatandaşların bir anlık dalgınlıklarından faydalanıyor.
PEŞ PEŞE ÇEKİMLER
Bursalı K.T.'nin kredi kartından 699,99 lirası çekildi. Güvenlik için kredi kartı limitini yüksek tutmayan K.T'nin 700 lirasıyla yetinmeyen dolandırıcılar, sonraki saatlerde kredi kartının limitini bitirmek için peş peşe çekimler yapmaya devam etti.
KREDİ KARTINI BLOKE ETTİRDİ
64,99 liradan 6,69 liraya kadar farklı çekimler yaparak limiti bitirmeye çalışsalar da, limit yetmeyince daha fazla para çekemediler. Dolandırıldığını fark eden K.T., hemen bankayla irtibata geçerek kredi kartını bloke ettirirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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