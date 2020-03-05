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Hollanda plakalı cipte ölü bulunuştu! Nuri İnan Ağyar'ın ölüm nedeni belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2020
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HOLLANDA PLAKALI CİPTE ÖLÜ BULUNUŞTU! NEDENİ BELLİ OLDU

İzmit'te, 'nin otoparkındaki plakalı cipte ölü bulunan 'ın (52), ön otopsi raporunda, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Hollanda'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İzmit'e taşındığı öğrenilen Ağyar'ın, sağlık kontrolü için hastaneye geldiği öğrenildi.

Olay, dün öğleden sonra, İzmit 'nin yanında bulunan otoparkta meydana geldi. plakalı cipteki kişinin hareketsiz olduğunu görenler, polise bildirdi. İhbar üzerine otoparka polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, özel kıyafetler giyerek, cipin sağ arka camını indirip, kapıyı açtı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde, araçtaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda darp ya da yara izi olmayan kişinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine ekipler, önlem amaçlı kapıyı kapatarak, aracın camını bantladı. Polis ekipleri, cansız bedenin, 'a ait olduğunu belirledi.

MUAYENE İÇİN HASTANEYE GELMİŞ

Hastalık şüphesi bulunan Nuri İnan Ağyar'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Cip ise çekici ile otoparka götürüldü. Ağyar'ın, ön otopsi raporunda, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Hollanda'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İzmit'e taşındığı öğrenilen Nuri İnan Ağyar'ın, sağlık kontrolü için hastaneye geldiği, aracının içinde rahatsızlanarak, öldüğü belirtildi.

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