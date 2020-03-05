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Yunan polisi ailesinden ayırmıştı! 10 yaşındaki Menice'den güzel haber geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
YUNAN POLİSİ AİLESİNDEN AYIRMIŞTI! GÜZEL HABER GELDİ

'den anne- babası ve 2 kardeşiyle geçtiği ’da güvenlik güçleri tarafından yakalanan 10 yaşındaki uyruklu , bir grup göçmenle birlikte ’ye geri gönderilmişti. Gözyaşlarıyla ailesinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Arapladı, "Ailemi çok özlüyorum. Annemi, babamı, kardeşlerimi bulmak istiyorum" demişti. Menice'den bugün güzel haber geldi. Bakanlık devreye girdi, Menice'nin babası bulundu.

'da güvenlik güçlerine yakalanan Arapladı ailesinden anne- baba ve 2 çocuğu bir araca bindirilirken, ailenin 10 yaşındaki kızları Menice, başka göçmenlerin bulunduğu araca bindirilmişti. O anda ailesiyle bağlantısı kopan Menice, beraberinde olduğu göçmenlerle 'ye geri gönderilmişti.

Son dakika haberi... Yunan polisi ailesinden ayırmıştı! Menice ailesine kavuştu |Video SON DAKİKA HABERİ... YUNAN POLİSİ AİLESİNDEN AYIRMIŞTI! MENİCE AİLESİNE KAVUŞTU |VİDEO

Anne- babası ile kardeşlerinin hayatlarından endişe ettiğini söyleyerek gözyaşı döken , "Ailemi çok özlüyorum. Burada herkesin ailesi var, benim yok. Biz onlara ne yaptık? Neden ailemle beni ayırdılar? Annemi, babamı, kardeşlerimi bulmak istiyorum. Okumak, eğitimimi tamamlamak istiyorum. Yunan polisi cep telefonu ve paralarımız ile eşyalarımızı aldı. Yunan Polisi çok kötü davrandı, herkesi dövüyorlar" diye konuşmuştu.


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