Yunan polisi ailesinden ayırmıştı! 10 yaşındaki Menice'den güzel haber geldi
Edirne'den anne- babası ve 2 kardeşiyle geçtiği Yunanistan’da güvenlik güçleri tarafından yakalanan 10 yaşındaki Afganistan uyruklu Menice Arapladı, bir grup göçmenle birlikte Türkiye’ye geri gönderilmişti. Gözyaşlarıyla ailesinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Arapladı, "Ailemi çok özlüyorum. Annemi, babamı, kardeşlerimi bulmak istiyorum" demişti. Menice'den bugün güzel haber geldi. Bakanlık devreye girdi, Menice'nin babası bulundu.
Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalanan Arapladı ailesinden anne- baba ve 2 çocuğu bir araca bindirilirken, ailenin 10 yaşındaki kızları Menice, başka göçmenlerin bulunduğu araca bindirilmişti. O anda ailesiyle bağlantısı kopan Menice, beraberinde olduğu göçmenlerle Türkiye'ye geri gönderilmişti.
Anne- babası ile kardeşlerinin hayatlarından endişe ettiğini söyleyerek gözyaşı döken Menice Arapladı, "Ailemi çok özlüyorum. Burada herkesin ailesi var, benim yok. Biz onlara ne yaptık? Neden ailemle beni ayırdılar? Annemi, babamı, kardeşlerimi bulmak istiyorum. Okumak, eğitimimi tamamlamak istiyorum. Yunan polisi cep telefonu ve paralarımız ile eşyalarımızı aldı. Yunan Polisi çok kötü davrandı, herkesi dövüyorlar" diye konuşmuştu.
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