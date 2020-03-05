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Taksim'de skandal taciz iddiası! Gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
TAKSİM'DE SKANDAL TACİZ İDDİASI!

Taksim'de bir grup genç kız, yabancı uyruklu bir zanlının fiziksel tacizine uğradı. Genç kızların şikayeti üzerine harekete geçen polis, tacizciyi gözaltına aldı.

Olay, saat 17.00 sularında Beyoğlu 'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir grup genç kız caddeden doğru yürürken kızlardan birine, 1999 doğumlu Fas uyruklu H.E. yaklaşıp fiziksel tacizde bulundu.

Taksim'de skandal taciz iddiası! Gözaltına alındı TAKSİM'DE SKANDAL TACİZ İDDİASI! GÖZALTINA ALINDI

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine mağdur kız, şahsı 'nde uygulama yapan trafik polislerine şikayet etti. Ekipler yabancı uyruklu şahsı belirledikten sonra koşup Taksim Anıtı önünde yakaladı.

Genç kız şüpheli şahıstan şikayetçi oldu. Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ve güven timleri geldi. Ekipler şahsı ve kızları alarak Taksim Polis Merkezi'ne götürdü.

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