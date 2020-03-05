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Son dakika: Kocaeli'de feci kaza! Öğrenci midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 27 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
FECİ KAZA: ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ YARALI!

Son dakika haberine göre 'nin Darıca ilçesinde, öğrencilerin taşındığı, belediyeye ait midibüs ile araç çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 27 kişi yaralandı.

, sabah saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi Ethem Bey Caddesi kavşağında meydana geldi. Kitap fuarına öğrenci götürdüğü öğrenilen Kenan Demirel'in kullandığı 41 L 0465 plakalı, Darıca Belediyesi'ne ait midibüs, kavşakta yönetimindeki 06 FM 9947 plakalı araçla çarpıştı.

27 KİŞİ YARALANDI
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Suat Gedik, ağır yaralanırken, midibüste bulunan, 23'ü öğrenci 26 kişi yaralandı. Kazayı görenler, yardıma koşarken, 112 Acil Servis'e de haber verdi. Ağır yaralı Gedik, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 26 yaralı da kontrol amaçlı çevre hastanelere götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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