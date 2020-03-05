05 Mart 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de önemli gelişme! Emre Belözoğlu dümene geçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2020
F.BAHÇE'DE ÖNEMLİ GELİŞME! EMRE BELÖZOĞLU DÜMENE GEÇTİ

'nin bugünkü idmanında takımın başında ve yer aldı. Fenerbahçe, maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

, , Zeki Murat Göle ve yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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