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Kocaeli'nden kahreden haber! 9 yaşındaki Ilgın lösemiye yenildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
KAHREDEN HABER! 9 YAŞINDAKİ ILGIN LÖSEMİYE YENİLDİ

'nin İzmit ilçesinde 45 gün önce lösemi teşhisi koyulan 10 yaşındaki Ilgın Kılıçkara, İstanbul'da tedavi gördüğü İstanbul Göztepe Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ayazma Mahallesi Sancak Caddesi'nde yaşayan Bora Şahin-Selda Kılıçkara çiftinin tek çocuğu olan Ilgın Kılıçkara'ya bir süre önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavi altına alındığı Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden İstanbul Göztepe Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ilgın, dün hastanede yaşamını yitirdi. Küçük kız, Ayazma Mahallesi Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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