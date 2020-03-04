Son dakika haberi... Manisa Akhisar'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
Son dakika haberi... Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda işçi yaralandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda işçi yaralandı.
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