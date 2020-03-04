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Son dakika haberi... Manisa Akhisar'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
İŞÇİ SERVİSİ KAMYONA ÇARPTI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Son dakika haberi... 'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda işçi yaralandı.

'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda işçi yaralandı.

Manisa Akhisar'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var |Video MANİSA AKHİSAR'DA FECİ KAZA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR |VİDEO

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