Kemal Sunal'ın amcası olduğunu iddia ederek esnafı dolandırdı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde "Cennet Kuşları" adı altında film çeken, kendisini merhum sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın amcası "Halit Sunal" olarak tanıtan kişi, filmde oynattığı esnafları sponsor yaparak borçlandırdığı iddia edildi. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise böyle bir akrabalarının olmadığını söyledi.

Düzce'nin Çilimli ilçesine geçen yıl kasım ayında gelen ve kendisini Kemal Sunal'ın amcası "Halit Sunal" olarak tanıtan, beraberinde yapımcı olduğunu söylediği Bilal T. ile ilçede "Cennet Kuşları" adı altında film çekmeye başladı. Çekimler sırasında yönetmen Halit Sunal ve Bilal T., esnaflara filmde rol teklif etti. Bazı esnaflar filmde oynamak istediklerini söyledi. Filmde rol alan esnaflara sponsorluk adı altında 2 ile 4 bin TL arasında faturalar kesildi.

FİLMDE OYNADI, BORÇLANDI

Esnaflardan Mehmet Arabacı, kendisinin borçlu çıkarıldığını ifade ederek, "Cennet Kuşları isimli filmi çekmek için Çilimli'yi tercih etmişler. Buraya yönetmen Halit Sunal diye birisi geldi. Film çekildiğini gördüm. Bende işten çıkıp dükkana gelmiştim. Film çekildiğini görünce yanlarına gittim bana sende filmde oynamak ister misin dediler? Biz katkı amaçlı filme girdik. 1 lira dahi para talep etmedim ve 12 gün boyunca filmde oynadım. Yönetmen Halit Sunal filmde emeğim olduğunu ve bana para vereceğini söyledi. Ancak bana fatura keserek beni film yapım şirketine 3 bin 50 lira borçlu ve sponsor olarak gösterdi. Benim maddi bir beklentim yoktu" dedi.

BİLET SATMASI İSTENDİ

Durumu yapımcı olduğunu iddia eden Bilal T.'ye anlattığını söyleyen Mehmet Arabacı kendisine 10 bin liralık senet verildiğini, ancak senet aslının kendisine gelmediğini sadece fotoğrafının atıldığını belirterek, "Daha sonra bu mağduriyetimin giderildiği bana film yapımcısı Bilal T. tarafından söylendi. Bilal T. ben size 10 bin liralık senet göndereyim. Bu mağduriyetinizi gidereceğiz. Ama galadan toplanan paralarla ödeneceğini söyledi. Ortada ne gala ne film var. Ocak ayının 25'inde galamız olacağını söyledi. Bana bilet bıraktı ve down sendromlu çocuklara bağış olması için biletlerin satılacağını söyledi. Ben inanmadığım için biletleri satmadım" diye konuştu.

"HEM FİLMDE OYNADIM HEM BENİ BORÇLU GÖSTERDİLER"

Hem filmde oynadığını hem de borçlu olduğunu ifade eden Mehmet Arabacı, şöyle konuştu:

"Biz burada esnaflar olarak mağduruz. En büyük mağduriyeti ben yaşadım. Hem filmde oynadım hem beni borçlu gösterdiler. İlçede 5 mağdur var. Bu esnaflardan para topladı. 2 bin lira ile 4 bin lira arasında. Biz halk olarak Çilimli'nin tanıtılması adına yakınlık gösterdik. Ama kendileri bize yakınlığı farklı gösterdiler. Bizi mağdur ettiler. Ben mağduriyetimin giderilmesi dışında bu tip olayların başka ilçelerde, illerde yaşanmasını istemiyorum. Bunu bütün halkın duymasını istiyorum. Daha sonra ben telefonları aradım ama hiç dönüş olmadı. Beni bu şekilde açıklamaya yapmaya mecbur bıraktı. Kendisini Allah'a havale ediyorum."

"BİZİM BU İSİMDE AMCAMIZ YOK"

Ali Sunal ise kendilerinin Halit Sunal diye amcaları olmadığını ifade ederek, "Bizim bu isimde amcamız yok. Babam Kemal Sunal üzerinden bu tip olayların yapılması ve bunların ortaya çıkması bizleri derinden üzüyor. Bizim bu tip film projemiz de yok" dedi.