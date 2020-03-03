Son dakika haberi... İstanbul'da Silivri açıklarında lüks yat battı! 2 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
Son dakika haberi... Silivri açıklarında bir yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 25 kilometre açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti. Yat yanarak batarken 2 kişi hayatını kaybetti.
Silivri açıklarında bir yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yaklaşık 25 kilometre açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti. Yat yanarak batarken 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerin cesedi Sahil Güvenlik ekiplerince sahile getirildi. Yangında 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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