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Son dakika haberi... İstanbul'da Silivri açıklarında lüks yat battı! 2 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
LÜKS YAT BATTI! 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

haberi... açıklarında bir yatta henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yaklaşık 25 kilometre açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti. yanarak batarken 2 kişi hayatını kaybetti.

açıklarında bir yatta henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İstanbul'da Silivri açıklarında lüks yat battı! 2 kişi hayatını kaybetti |Video İSTANBUL'DA SİLİVRİ AÇIKLARINDA LÜKS YAT BATTI! 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ |VİDEO

Yaklaşık 25 kilometre açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti. yanarak batarken 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerin cesedi ekiplerince sahile getirildi. Yangında 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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