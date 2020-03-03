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Giresun'da otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
DEREYE YUVARLANAN ARAÇTA 1 CAN GİTTİ!

’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dere yatağına yuvarlandı. Yaşanan kazada sürücü hayatını kaybetti kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere-Alucra karayolu Ümütbükü köyü Çatak köprüsü mevkiinde (66) yönetimindeki 53 RT 661 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada araç sürücüsü Muhammet Öztürk hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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