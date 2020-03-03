Giresun'da otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
Giresun’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dere yatağına yuvarlandı. Yaşanan kazada sürücü hayatını kaybetti kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere-Alucra karayolu Ümütbükü köyü Çatak köprüsü mevkiinde Muhammet Öztürk (66) yönetimindeki 53 RT 661 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada araç sürücüsü Muhammet Öztürk hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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