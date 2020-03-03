03 Mart 2020, Salı
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İstanbul’da komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
İSTANBUL'DA ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ!

’un ilçesinde geçtiğimiz günlerde  aynı binada komşu iki aile gürültü yüzünden kavga çıktı. Kavgada iki aileden 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Karlıktepe Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, aynı binada komşu olan iki aile arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle kavga çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar Ertan Ş., Efkan Ş., Hüseyin Ş. ile Mehmet T., Süha T. birbirlerine saldırdı. Yaşanan kavgada iki aileden toplam 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

KANLAR İÇİNDE KALDILAR

Kanlar içerisinde kalarak, sokakta kaldırımlara oturan yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

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