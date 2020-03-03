İstanbul’da komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
İstanbul’un Kartal ilçesinde geçtiğimiz günlerde aynı binada komşu iki aile gürültü yüzünden kavga çıktı. Kavgada iki aileden 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.
Kartal Karlıktepe Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, aynı binada komşu olan iki aile arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle kavga çıktı.
3 KİŞİ YARALANDI
Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar Ertan Ş., Efkan Ş., Hüseyin Ş. ile Mehmet T., Süha T. birbirlerine saldırdı. Yaşanan kavgada iki aileden toplam 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
KANLAR İÇİNDE KALDILAR
Kanlar içerisinde kalarak, sokakta kaldırımlara oturan yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
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