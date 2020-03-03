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Ankara'da feci kaza! Lastiği değiştirirken...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
FECİ KAZA! LASTİĞİ DEĞİŞTİRİRKEN...

'nın Etimesgut ilçesinde TIR'ın park halindeki bir başka TIR'a çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. nedeniyle park halindeki TIR'da yüklü bulunan tonlarca narenciye ürünü yola savruldu.

Çevre Yolu'ndan istikametine giden narenciye yüklü 33 HN 836 plakalı TIR'ın lastiği Eryaman 3. Etap kesiminde patladı. Bunun üzerine TIR'ın şoförü ve yanındaki arkadaşı lastiği değiştirmek için aracı güvenlik şeridine park etti. Bu sırada aynı yönde seyir halinde bulunan Hakan Özkara'nın kullandığı 01 CAF 71 plakalı TIR, park halindeki TIR'a arkadan çaptı.

Ankara'da feci kaza! Lastiği değiştirirken... |Video ANKARA'DA FECİ KAZA! LASTİĞİ DEĞİŞTİRİRKEN... |VİDEO

Kazada,TIR'ın lastiklerini değiştirmek isteyen sürücü ve yanındaki kişi olay yerinde öldü, diğer TIR'ın sürücüsü Özkara yaralandı.

İlk yardım ekiplerince müdahalede bulunulan Özkara ambulansla hastaneye sevk edildi.


nedeniyle park halindeki TIR'da yüklü bulunan tonlarca narenciye ürünü yola savruldu.

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