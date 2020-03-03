Ankara'da feci kaza! Lastiği değiştirirken...

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde TIR'ın park halindeki bir başka TIR'a çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle park halindeki TIR'da yüklü bulunan tonlarca narenciye ürünü yola savruldu.

Ankara Çevre Yolu'ndan İstanbul istikametine giden narenciye yüklü 33 HN 836 plakalı TIR'ın lastiği Eryaman 3. Etap kesiminde patladı. Bunun üzerine TIR'ın şoförü ve yanındaki arkadaşı lastiği değiştirmek için aracı güvenlik şeridine park etti. Bu sırada aynı yönde seyir halinde bulunan Hakan Özkara'nın kullandığı 01 CAF 71 plakalı TIR, park halindeki TIR'a arkadan çaptı.

Kazada,TIR'ın lastiklerini değiştirmek isteyen sürücü ve yanındaki kişi olay yerinde öldü, diğer TIR'ın sürücüsü Özkara yaralandı.

İlk yardım ekiplerince müdahalede bulunulan Özkara ambulansla hastaneye sevk edildi.



Kaza nedeniyle park halindeki TIR'da yüklü bulunan tonlarca narenciye ürünü yola savruldu.