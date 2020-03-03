Ankara'da feci kaza! Lastiği değiştirirken...
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde TIR'ın park halindeki bir başka TIR'a çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle park halindeki TIR'da yüklü bulunan tonlarca narenciye ürünü yola savruldu.
Ankara Çevre Yolu'ndan İstanbul istikametine giden narenciye yüklü 33 HN 836 plakalı TIR'ın lastiği Eryaman 3. Etap kesiminde patladı. Bunun üzerine TIR'ın şoförü ve yanındaki arkadaşı lastiği değiştirmek için aracı güvenlik şeridine park etti. Bu sırada aynı yönde seyir halinde bulunan Hakan Özkara'nın kullandığı 01 CAF 71 plakalı TIR, park halindeki TIR'a arkadan çaptı.
Kazada,TIR'ın lastiklerini değiştirmek isteyen sürücü ve yanındaki kişi olay yerinde öldü, diğer TIR'ın sürücüsü Özkara yaralandı.
İlk yardım ekiplerince müdahalede bulunulan Özkara ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle park halindeki TIR'da yüklü bulunan tonlarca narenciye ürünü yola savruldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Emniyet 702 aracı trafikten men etti
- Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor...
- 18 yaşındaki genç yaptığı icatla herkesi şaşırttı
- "Selfie çekeyim" derken başına öyle bir şey geldi ki...
- Malatya'da korkutan deprem!
- Dünyayı yıllarca böyle kandırmışlar!
- Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı!
- Ormandaki 'yabani insan' dehşete düşürdü!
- Bu satırlar polisi alarma geçirdi
- Dereye yuvarlanan araçta 1 can gitti!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…
- KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama!
- Resmi Gazete’de yayımlandı! TÜBİTAK 95 personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!
- Şehitler Tepesi ne demek? Arif Nihat Asya Şehitler Tepesi şiiri sözleri!
- 2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
- EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman neden yok?
- 2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?
- 1717 konut yapılacak! TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr TOKİ Selçuklu çekiliş sonuçları…
- 2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Mart ayında altın yükselecek mi? Altın fiyatlarına “Korona” etkisi!
- Galatasaray Gençlerbirliği canlı anlatım izle! GS Gençlerbirliği CANLI | Video
- El Clasico hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?