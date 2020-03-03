Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor | 3 Mart 2020 hava durumu

3 Mart 2020 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 3 Mart 2020 Salı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı; Hatay, Batman, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

ISPARTA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 7°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 6°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batman çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık