Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor | 3 Mart 2020 hava durumu
3 Mart 2020 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 3 Mart 2020 Salı hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı; Hatay, Batman, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
ISPARTA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 7°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 6°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batman çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
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