02 Mart 2020, Pazartesi
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Kocaeli'de intihar mektubunu bulan polis ekipleri çocuğu kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
BU SATIRLAR POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

’de önünde buldukları mektubu sonrası tüm çevreyi tarayan güvenlik güçleri, intihar etmek üzere olan çocuğu bularak ailesine teslim etti.

Olay dün öğlen saatlerinde Körfez Hereke bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün öğlen saatlerinde Hereke Amirliğinin giriş kapısının önüne bir mektup bırakıldı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Açtıkları mektupta annesinin ailesini terk etmesinden dolayı bir şahsın edeceğinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Çevre taraması sonrasında 12 yaşındaki bir çocuk, Hereke sahilindeki bir mesire alanında bulundu. Son anda intihar etmekten polis ekiplerince kurtarılan çocuk, yapılan sağlık taraması sonrasında sağ salim ailesine teslim edildi.

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