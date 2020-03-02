Kocaeli'de intihar mektubunu bulan polis ekipleri çocuğu kurtardı
Kocaeli’de polis merkezi önünde buldukları intihar mektubu sonrası tüm çevreyi tarayan güvenlik güçleri, intihar etmek üzere olan çocuğu bularak ailesine teslim etti.
Olay dün öğlen saatlerinde Kocaeli Körfez Hereke bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün öğlen saatlerinde Hereke Polis Merkezi Amirliğinin giriş kapısının önüne bir mektup bırakıldı.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Açtıkları mektupta annesinin ailesini terk etmesinden dolayı bir şahsın intihar edeceğinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Çevre taraması sonrasında 12 yaşındaki bir çocuk, Hereke sahilindeki bir mesire alanında bulundu. Son anda intihar etmekten polis ekiplerince kurtarılan çocuk, yapılan sağlık taraması sonrasında sağ salim ailesine teslim edildi.
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