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Malatya'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
MALATYA'DA FECİ KAZA

'da, otomobil önündeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki sözleşmeli er Emre Özdemir (24) hayatını kaybetti, yanındaki Suat G. (24) ağır yaralandı.

, gece yarısı - karayolu Hisartepe mevkiinde bulunan Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yaşandı. Elazığ yönünde ilerleyen Emre Özdemir (24) yönetimindeki 44 AS 646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Menderes Ç., yönetimindeki 02 EF 444 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Emre Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özdemir'in arkadaşı ağır yaralı Suat G. ise ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olay yeri incelemelerinin ardından Özdemir'in cansız bedeni, otopsi için Kurumu morguna kaldırıldı.

Malatya'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti |Video MALATYA'DA FECİ KAZA! 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ |VİDEO

Öte yandan, Özdemir'in 'de sözleşmeli er olarak görev yaptığı ve memleketi Malatya'ya izinli olarak geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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