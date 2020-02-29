Artık gün nedir? Artık gün neden Şubat ayına eklenir? Artık gün anlamı…

Artık gün nedir? Artık gün anlamı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 29 Şubat artık gün 4 yılda bir yaşanıyor. Peki, artık gün neden Şubat ayına eklenir? Artık gün ne demek? Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde uygulandı. Bu uygulama ile normal şartlarda 365 gün yaşanan bir senenin bu yıl 366 gün süreceği görülüyor. İşte, artık gün hakkında merak edilenler…

Artık gün anlamı nedir? Artık gün nedir? 4 yılda bir yaşanan 29 Şubat nedeniyle artık günün anlamı merak ediliyor. Artık gün neden Şubat ayına eklenir sorusuna yanıt aranıyor. Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllar olmaktadır. Julyen takvime göre; bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir.

ARTIK GÜN NEDİR?

Bugün kullandığımız Gregoryen takviminin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar'ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes'e yaptırdığı "Julyen" takvimidir. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir.

Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar. Ne var ki 366 sayısı 12'ye tam olarak bölünmediğinden bazı ayların 30 bazı ayların da 31 çekmesi uygun görülür. Julyen takviminde yılbaşı, mart ayındadır ve buna göre şubat, yılın en son ayıdır. "July" olarak bilinen temmuz ayı, Julius Caesar'ın adını taşır ve 31 gün sürer.

Caesar'dan sonra yaşayan bir başka Roma İmparatoru Augustus da kendi adını bir aya verir. Ne var ki Ağustos (Augustus'un adından) ayının 30, Caesar'ın adını taşıyan Temmuz ayının 31 çekmesini haşmetine yakıştıramayan İmparator Augustus, kendi adıyla anılan ayın da 31 gün sürmesini emreder.

Bunun üzerine astronomlar, yılın son ayı olan şubattan bir günü alıp, ağustos ayına ekler. Böylece 30-29 gün döngüsü yaşayan şubat ayı 29-28 gün olarak belirlenir. Şubat, yıl Mart ile başladığı için Roma takviminin son ayı idi. Belirli zaman aralıklarında Romalı rahipler, yılı mevsimlerle hizalayabilmek için, Şubat'tan sonra araya bir eklenti ay (Mercedonius) yerleştiriyorlardı.

ARTIK YIL NASIL HESAPLANIR?

Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 gibi.

Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:

Örneğin 1200, 1600, 2000 yılları artık yıldır ancak 1700, 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için -400'e kalansız bölünebildiği halde -4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez

Örneğin 4000, 8000, 12000, 16000, 24000, 32000 ve 48000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.