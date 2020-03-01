Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden kritik uyarılar! 1 Mart Pazar hava durumu tahminleri
1 Mart 2020 Pazar günü için Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadoluda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadoluda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı zamanla batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu Hatay çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın doğu ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 4°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimi fazla dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT °C, 8°C
Çok bulutlu bu sabah saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KARS °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu bu sabah saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 10°C
Çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Sabah saatlerinde Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve doğusu yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı zamanla az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu doğusu sabah sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 3,0 ila 4,0m, doğusunda 1,5 ila 2,5m, yarın öğle saatlerinden sonra geneli 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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