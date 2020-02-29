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Son dakika: Bolu'da yaklaşık 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.02.2020
SON DAKİKA: BOLU'DA YAKLAŞIK 4 TON KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika haberine göre ekiplerince yapılan operasyonda 3 ton 920 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Valiliğinden yapılan açıklamada, ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmalar neticesinde Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir kamyonda arama yapıldı.

Yapılan aramada, 3 ton 920 kilogram ağırlığında belgesiz ve faturasız kaçak tütün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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