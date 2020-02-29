Son dakika: Bolu'da yaklaşık 4 ton kaçak tütün ele geçirildi
Giriş Tarihi: 29.02.2020
Son dakika haberine göre Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 3 ton 920 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmalar neticesinde Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir kamyonda arama yapıldı.
Yapılan aramada, 3 ton 920 kilogram ağırlığında belgesiz ve faturasız kaçak tütün ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 16 yıl sonra kavuştu, 5 gün sonra kaybetti
- Şoke eden görüntü! Hemen polisi aradılar
- Son dakika: Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! | 29 Şubat 2020
- "Aylan bebek" operasyonunda 26 tutuklama
- 166 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
- Bufalonun hatası canına mal oluyordu! Dehşet dolu anlar...
- Beyoğlu'nda iş yeri önünde silahlı saldırı
- İdlib şehitlerimize hakaret eden alçak gözaltına alındı
- Rögar kapağı metrobüse ok gibi saplandı!
- Yola çıkacaklar dikkat! Bu seferler iptal
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video
- Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Umre parası geri alınabilir mi? Diyanet’ten flaş umre açıklaması!
- Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
- Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı yapacak! Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Arkadaşa sevgiliye Regaip Kandili mesajları sözleri kısa uzun! WhatsApp en güzel Regaip Kandili sözleri için tıklayınız…
- Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!
- Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır?
- Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
- Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
- Regaip Kandili nedir? Regaip (Regaib) ne demek? Regaip Kandili’nde ne oldu?
- 2+1, 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi - 27 Şubat TOKİ İzmir Kemalpaşa çekiliş sonuçları!
- Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip (Regaib) Kandili mesajları!