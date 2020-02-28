Yalova'da fırtına gemiyi yan yatırdı

Yalova'nın Altınova ilçesinde, bakım için tersane önlerinde bekletilen yük gemisi, fırtınanın etkisiyle yan yattı. Kıyıya sürüklenen geminin herhangi bir çevre kirliliğine yol açmaması için önlem alındı.

Yalova 'nın Altınova ilçesinde, bakım için tersane önlerinde bekletilen yük gemisi, fırtınanın etkisiyle yan yattı.

Alınan bilgiye göre, İtalyan bandıralı "Alfonsito" kuru yük gemisi, bakım yapılacak tersane önünde demirledi. Bölgede gece etkili olan fırtına nedeniyle halatları kopan gemi yan yattı.

Kıyıya sürüklenen geminin herhangi bir çevre kirliliğine yol açmaması için önlem alındı.

İçinde yük bulunmayan geminin bulunduğu yerde parçalanarak hurdaya ayrılmasının planlandığı öğrenildi.